Генсек ОБСЄ: в організації розкол через конфлікт в Україні

Міністри закордонних справ країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) не змогли дійти згоди щодо заключного комюніке за результатами зустрічі, яка відбувається в Гамбурзі, повідомляє DW.

Найбільш спірним пунктом стало питання воєнного конфлікту в Україні, зазначає агенція dpa.

«ОБСЄ розколота, і цей розкол глибокий», — заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. За його словами, це особливо стосується питання конфлікту в Україні, хоча й не тільки його.

Крім того, Заньєр поскаржився на те, що спостерігачі ОБСЄ не можуть нормально працювати на Сході України. За його словами, мова йде про «проблеми з обома сторонами» конфлікту, але в першу чергу про перешкоди з боку проросійських сепаратистів.

Зокрема генсек організації поскаржився, що останні перешкоджають здійсненню моніторингу і збивають безпілотники організації.