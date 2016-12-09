Ізраїльська армія «одягає» в броню будівлі дитсадків на Голанських висотах

У зв'язку з наростаючою загрозою мінометних обстрілів північно-східній частині Ізраїлю з території Сирії, урядом Ізраїлю прийнято рішення додатково захистити дитячі дошкільні заклади на Голанських висотах, повідомляє видання IsraInfo.

Служба тилу ЦАХАЛу «одягає» в броню будівлі дитячих садків. За інформацією порталу Ynet, військовослужбовці обшивають будівлі армованим бетоном в населених пунктах, розташованих в 9-кілометровій зоні від кордону з Сирією.

Одночасно міністерство освіти розпочало реалізацію проекту щодо захисту будівель структур освіти, в тому числі шкіл.