Прикордонна служба Польщі звинуватила російські безпілотники в порушенні кордону

Один інцидент стався два тижні тому в районі населеного пункту Бані Мазурскі поблизу кордону з Калінінградською областю, другий - у вересні у Гурова Іловецького, ще два - в лютому поблизу міста Голдап, повідомляє газета Rzeczpospolita.

Офіційний представник польського відомства Мирослава Олександрович повідомила, що інформація про порушуення повітряного простору країни була передана "відповідним підрозділам збройних сил".