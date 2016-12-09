У Польщі археологи виявили скелети «вампірів»

Могили, датовані XIII - XIV століттями, були виявлені на краю кладовища біля села Ґміна Ґужиця, повідомляє Informing.

У них знаходилися понівечені людські скелети. Згідно з результатами проведеного аналізу, тіла були обезголовлені, а один із черепів придавлений каменями вже після смерті людей. Крім того, на скелети були помічені сліди глибоких проколів, який зроблені із застосуванням дерев'яних кілків.

Як відзначають експерти, у старовину забобонні селяни саме так чинили, побоюючись, що мрець встане з могили.

Також повідомляється, що в двох могилах кістки перемішані. Наприклад, в одній могилі у покійного поміняли місцями ноги. У скелетів, що належали чоловікові і жінці, знайдені сліди фізичних дефектів — вони були горбатими. А жінку, як виявилося, поховали обличчям вниз.

За словами археолога Кшиштофа, люди були поховані на дуже великій глибині. Він додає, що місцеві жителі вважали, що померлі були вампірами, які винні в смерті безлічі людей в окрузі.