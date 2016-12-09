Мерія Парижа оголосила війну щурам

Як повідомили в міській мерії, найближчим часом муніципальні служби проведуть ряд спецзаходів з метою скорочення полчищ гризунів, інформує EuroMag.

«Присутність все зростаючого числа щурів в місті породжує проблеми санітарного, естетичного та економічного характеру. Для боротьби з ними Париж приступає до реалізації великомасштабного плану дій, який охопить всю столицю», — поінформували в міській адміністрації.

Згідно з поширеній повір'ям, у Парижі на кожного жителя припадає по два пацюки. Таким чином, при населенні міста в 2,2 млн осіб кількість цих гризунів має перевищувати 4 млн. Однак точних цифр у влади немає. Фахівці ж фіксують таке зростання популяції щурів, яке вимагає розробки «плану негайних і цілеспрямованих дій».

У самій мерії визнають, що повне викорінення гризунів в місті «можна вважати цілком нездійсненним» завданням. «Таким чином, мета міської влади полягає у значному скороченні їхньої кількості», — зазначають представники адміністрації.

У першу чергу влада Парижа вирішила протидіяти поширенню щурів у міській каналізації, підвальних приміщеннях, а також рішуче боротися з гризунами на вулицях. Зокрема, силами міського Управління по чистоті і навколишньому середовищу буде проведена серія рейдів у міських парках і скверах. Ряд із них вже зараз тимчасово недоступні для відвідувачів.

Зокрема, 29 листопада був закритий сад біля підніжжя вежі Сен-Жак у самому центрі міста — найстаріший громадський сад Парижа. Боротьба з пацюками розгорнулася і на Марсовому полі, де ці гризуни давно відчувають себе чи не господарями: там частково обгороджена галявина, що простягається від Ейфелевої вежі до будівлі Військової школи.

«План дій буде реалізований в найближчі тижні, у зв'язку з чим будуть закриті й інші об'єкти», — повідомили представники мерії, які закликали городян справно інформувати спеціальні служби про нові випадки появи щурів.