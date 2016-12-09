В Алеппо зникли сотні чоловіків

При переході зі східних районів Алеппо в підконтрольні режиму Асада західні квартали міста зникли безвісти сотні чоловіків у віці від 30 до 50 років. Про це повідомив представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл, передає агентство Anadolu.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За відомостями ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 людей чоловік знайшли притулок за межами країни.