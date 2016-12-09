Два голландських кораблі зникли в Яванському морі
Влада Індонезії, в чиїх територіальних водах знаходилися уламки суден, заявили, що не мають ніяких версій з приводу цих подій.
Міжнародна експедиція не змогла виявити на дні Яванського моря зниклих під час Другої світової війни двох голландських кораблів, передає CNN.
Члени експедиції планували розмістити пам'ятну табличку на уламках одного з кораблів на честь 75-ої річниці його загибелі. Але на місці їх не виявили.
Влада Індонезії, в чиїх територіальних водах знаходилися уламки суден, заявили, що не мають ніяких версій події. Вони лише припускають, що до зникнення кораблів могли докласти руку мародери.