Два голландських кораблі зникли в Яванському морі

Два голландських кораблі зникли в Яванському морі

Влада Індонезії, в чиїх територіальних водах знаходилися уламки суден, заявили, що не мають ніяких версій з приводу цих подій.

Джерело: Відомості

Міжнародна експедиція не змогла виявити на дні Яванського моря зниклих під час Другої світової війни двох голландських кораблів, передає CNN.

Члени експедиції планували розмістити пам'ятну табличку на уламках одного з кораблів на честь 75-ої річниці його загибелі. Але на місці їх не виявили.

Влада Індонезії, в чиїх територіальних водах знаходилися уламки суден, заявили, що не мають ніяких версій події. Вони лише припускають, що до зникнення кораблів могли докласти руку мародери.

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