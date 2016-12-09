Греція відмовляється видати Туреччині двох військових, які втекли після спроби заколоту 15 липня

Таким чином, грецька влада відмовилися екстрадувати п‘ятьох з восьми турецьких військовослужбовців, за підсумками засідання, що пройшло 6 грудня. Суд постановив видати Анкарі тільки трьох підозрюваних.

Дане рішення суд пояснив тим, що в разі повернення на батьківщину, їхня безпека не може бути гарантована.

“Суд відмовив у екстрадиції, яку просила Анкара. Це рішення робить честь грецькому правосуддю і відповідає розумінню справедливості. Вердикт також відповідає Європейській конвенції про захист прав людини,” – зазначив адвокат турецьких військовослужбовців.

Вісім турецьких офіцерів прибули до Греції на військовому вертольоті 16 липня після провалу державного заколоту у Туреччині. Вони подали сигнал SOS і запросили екстрену посадку. Військові заперечують свою причетність до путчу. Кожен з них був засуджений на два місяці тюремного ув‘язнення за “незаконне проникнення”.