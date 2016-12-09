Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента Пак Кин Хе

За відсторонення її від посади проголосувало 234 депутати з 300, тобто більше необхідних двох третин. 56 депутатів висловилися проти імпічменту, 7 бюлетенів визнали недійсними, 2 утрималися і ще один депутат не брав участі в голосуванні.

Голосування було таємним, однак його результати свідчань, що крім 159 депутатів опозиції, імпічмент президента підтримали і більшість однопартійців Пак Кин Хе.

Остаточне рішення у справі імпічменту має ухвалити Конституційний суд.

Під час судового розгляду обов‘язки президента виконує прем‘єр-міністр країни.

Пак Кин Хе звинувачують у зловживанні посадовим становищем, зокрема, тиску на підприємства, аби ті робили внески до фондів її подруги.

Звістка про це вивела південнокорейців на акції протесту.

За опитуваннями, імпічмент Пак Кин Хе підтримує 81 % населення.