Трамп готовий призначити міністром праці "короля" фастфуду

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру бізнесмена Ендрю Паздера на роль міністра праці в своїй адміністрації. Як повідомляє РЕН.ТВ, підприємець очолює компанію CKE Restaurants, що володіє мережами ресторанів і закусочних.

"Енді Паздер дав можливість зробити кар'єру тисячам американців, його великий досвід в боротьбі за права робітників робить його ідеальним кандидатом, щоб стати на чолі міністерства праці", - йдеться в повідомленні перехідного штабу республіканця.

Відзначається, що сам бізнесмен не проти зайняти цю посаду і допомогти Трампу зміцнити позиції США в світовій економіці. Паздер отримав юридичну освіту і протягом декількох років працював в якості адвоката.