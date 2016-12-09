Марін Ле Пен запропонувала скасувати безкоштовну освіту для дітей мігрантів

Лідер Національного фронту Франції Марін Ле Пен на мітингу в Парижі запропонувала скасувати безкоштовну освіту для дітей мігрантів. Про це повідомляє BBC News.

"Я нічого не маю проти іноземців, але попереджаю: якщо ви їдете до Франції, не розраховуйте, що про вас дбатимуть, що вашим дітям безкоштовно даватимуть освіту", - сказала політик.

Вибори глави Франції відбудуться в квітні-травні 2017 року.