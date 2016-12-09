Легендарний астронавт США Джон Гленн помер на 96-му році життя

За даними ЗМІ, він помер у Медичному центрі в Колумбусі в оточенні рідних і близьких.

Свої співчуття висловили нинішній і обраний президенти США Барак Обама і Дональд Трамп, а також губернатор рідного для Гленна штату Огайо і колишній кандидат в президенти від Республіканської партії Джон Кейсік.

Джон Гленн став третьою людиною в світі після радянських космонавтів Юрія Гагаріна і Германа Титова, які вчинили орбітальний космічний політ. 20 лютого 1962-го він на «Меркурії-Атлас-6» три рази облетів земну кулю. Після цього Джон Гленн став національним героєм США, був нагороджений медаллю НАСА «За видатні заслуги».