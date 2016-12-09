У Південній Кореї сьогодні голосуватимуть за імпічмент президента

Голосування буде таємним. Проект резолюції про імпічмент південнокорейському керівнику Пак Кин Хе, навколо якої розгорівся корупційний скандал, вчора внесли в парламент три опозиційні партії. Документ підтримав 171 депутат. Для початку процедури імпічменту необхідна підтримка двохсот депутатів Національних зборів з трьохсот. Лідер країни може втратити найвищий пост через свою близьку подругу. Кілька тижнів тому Чхве Сун Сіль і двох колишніх співробітників президентської адміністрації звинуватили у вимаганні, корупції і зловживанні повноваженнями. Вони, за даними слідства, змушували великий бізнес вносити багатомільйонні пожертвування в два пов'язані з Сун Сіль неурядові фонди. Слідчі вважають, що глава Південної Кореї була в курсі того, що відбувається, але не перечила близькій подрузі. Нещодавно Пак Кин Хе у телезверненні до нації вибачилася за те, що трапилося і сказала, що готова піти у відставку до закінчення президентського терміну. Правда, не зараз, а наступної весни. Країною прокотилися масові акції із закликом до відставки південнокорейського лідера.

Пак Кин Хе очолює Південну Корею з кінця лютого 2013-го року.