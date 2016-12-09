Жінку на очах у дитини побили хокейними ключками в ході дорожнього конфлікту в Канаді. Про це повідомляє CTV.

За словами постраждалої, водій BMW спробував обігнати її автомобіль, але не зміг цього зробити через зустрічний трафік.

Він змусив жінку зупинитися і залишити мінівен, а потім разом з приятелем витягнув її з машини і побив хокейними ключками на очах у її дитини.

Нападників розшукує поліція.