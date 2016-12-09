До інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп працюватиме в реаліті-шоу зі Шварценеггером

Обраний президент США Дональд Трамп не готовий обмежувати себе виключно політичними обов'язками. Республіканець стане виконавчим продюсером реаліті-шоу "Учень знаменитості".

Як повідомляє ТАРС, гонорар складатиме не менше 100 тисяч доларів за кожен епізод. Залишається невідомим, які саме обов'язки виконуватиме обраний президент.

Уточнюється, що на роль ведучого запросили відомого американського актора і колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера.