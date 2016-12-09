Обама зняв обмеження на постачання озброєння до Сирії. Це через добу після того, як в Держдепі заявили, що відправляти ПЗРК сирійській опозиції вони не будуть.

Новий меморандум вже надійшов в Пентагон і в той же Держдепартамент. Примітно, що США при цьому не змінили своєї думки про Сирію як про країну, яка підтримує тероризм, і вона до цих пір знаходиться під їх санкціями.

Але тепер це не стосується фінансування та військового спорядження. Під цим формулюванням США розуміють будь-яку продукцію військового призначення.

При цьому раніше джерело, знайоме з ситуацією, повідомило закордонним ЗМІ, що поставки зброї пов'язані з підготовкою майбутнього штурму Ракка.