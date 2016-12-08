В Бразилії наречена загинула за хвилину до власного весілля

Трагічна смерть наздогнала дівчину якраз в той момент, коли вона прямувала до місця, де мало відбутися весілля.

Дівчина планувала зробити своєму нареченому сюрприз і сіла на борт гелікоптера «моделі Robinson 44», щоб ефектно прибути до місця урочистостей з нагоди її весілля. Тривалий час три сотні запрошених гостей уважно вдивлялися в небо над Сан-Паулу, проте так і не дочекалися появи нареченої.

Трохи пізніше в шістдесяти кілометрах від того місця, де мав відбутися урочистий захід, були знайдені уламки гелікоптера. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Серед них був брат нареченої, вагітна дівчина-фотограф і пілот. Причина аварії - пілот не зміг упоратися з керуванням і на тлі поганої видимості врізався в дерево.