Екс-міністр бюджету Франції отримав 3 роки ув’язнення за приховування доходів

Жерома Каюзак / Фото: REUTERS/Charles Platiau

У четвер, 8 грудня, французький суд засудив колишнього главу міністерства бюджету Жерома Каюзака до трьох років в'язниці за несплату податків і відмивання грошових коштів. Справа Жерома Каюзака стала першим гучним скандалом правління Франсуа Олланда, який прагнув зробити боротьбу з податковими втікачами однією зі знакових тим свого п'ятирічного мандата, повідомляє агентство RFI.

У грудні 2012 року сайт Mediapart опублікував інформацію про наявність у міністра бюджету Франції секретного рахунку в Швейцарії, на якому до 2010 року зберігалося 600 тисяч євро, не задекларованих у Франції. У 2010 році Каюзак перевів ці гроші в офшорну компанію в Сінгапурі, затверджується на сайті видання.

8 січня наступного року прокуратура Парижа відкрила попереднє розслідування з метою встановити наявність рахунку в Швейцарському банку UBS на ім'я Жерома Каюзака і його дружини. 19 березня прокуратура відкрила слідство за підозрою у відмиванні грошей, і в той же день Жером Каюзак подав у відставку з поста міністра бюджету. Пізніше, 26 березня він направив слідчим лист, в якому зізнався в наявності у нього швейцарського рахунку і пообіцяв «дати всі необхідні пояснення».

17 червня 2015 року з підсумками слідства Жером Каюзак був викликаний до суду за звинуваченням у приховуванні доходів, несплаті податків і відмиванні грошей. Слідство встановило, що Жером Каюзак і його (до того моменту вже колишня) дружина приховали від держави доходи на суму в 3,5 мільйона євро.

Суд засудив Жерома Каюзака до трьох років позбавлення волі з подальшою забороною вибиратися і займати державні посади. Його колишня дружина Патрісія засуджена до двох років ув'язнення, що повністю відповідало вимогам прокуратури.