У Франції міністра з бюджетних питань засудили до трьох років позбавлення волі

У Франції міністра з бюджетних питань засудили до трьох років позбавлення волі

Каюзак визнаний винним у податковому шахрайстві і ухилянні від сплати податків.

Джерело: Відомості

Колишній міністр з бюджетних питань Франції Жером Каюзак засуджений до трьох років позбавлення волі. Такого покарання вимагала для нього прокуратура. Каюзак визнаний винним у податковому шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Дата відправлення екс-міністра за ґрати поки не повідомляється.

Також суд задовольнив вимогу прокуратури і засудив дружину Каюзака, Патрісію, до 2 років ув‘язнення за причетність до шахрайських операцій чоловіка.

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