Мережу підкорили фото масивного павука-єгеря, який їсть ящірку

Мелані Джеймс готувалася до недільного вечері в своєму будинку в Квінсленді (Австралія), коли почула крики свого чоловіка Троя швидше прибігти в вітальню, повідомляє Quibbll.

За вікном вони побачили величезного павука, в щелепах якого висів гекон.

Членистоноге було близько 13 сантиметрів в діаметрі, або розміром з обідню тарілку.

29-річна Мелані відразу ж сфотографувала епічно битву, безперечним переможцем в якій був павук.

Гекона врятувати було занадто пізно, розповідає Трой. Тому подружжя вирішило дати природі йти своїм шляхом. Видовище було жахливим, і одночасно зачаровувало.