Мережу підкорили фото масивного павука-єгеря, який їсть ящірку
Павук-єгер розміром з обідню тарілку, який поїдає ящірку, був помічений сімейною парою за вікном своєї вітальні.
Мелані Джеймс готувалася до недільного вечері в своєму будинку в Квінсленді (Австралія), коли почула крики свого чоловіка Троя швидше прибігти в вітальню, повідомляє Quibbll.
За вікном вони побачили величезного павука, в щелепах якого висів гекон.
Членистоноге було близько 13 сантиметрів в діаметрі, або розміром з обідню тарілку.
29-річна Мелані відразу ж сфотографувала епічно битву, безперечним переможцем в якій був павук.
Гекона врятувати було занадто пізно, розповідає Трой. Тому подружжя вирішило дати природі йти своїм шляхом. Видовище було жахливим, і одночасно зачаровувало.