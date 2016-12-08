ЄС розблокує безвізовий режим для України та Грузії

Європейський Союз найближчим часом дозволить українцям і грузинам відвідувати країни союзу без необхідності в отриманні візи. Про це повідомляє агентство Reuters.

Така угода була узгоджена в результаті нічних переговорів у четвер за участю держав-членів ЄС і Європейського парламенту. Було досягнуто компромісу щодо умов механізму, який може бути використаний для припинення безвізових схем у надзвичайних ситуаціях.

Тепер, коли угода була підтверджена Комітетом постійних представників, рішення буде представлене до Європейського Парламенту для голосування в першому читанні і для прийняття Радою ЄС, зазначає Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.