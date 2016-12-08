Депутат ізраїльського парламенту брав хабарі сексуальними послугами

7 грудня ізраїльські поліцейські допитали екс-депутата Кнесету (ім’я не називається) у справі про хабарництво, повідомляє IsraInfo.

Парламентарій підозрюється в тому, що в період своєї каденції брав хабарі від одного з підприємців. Причому, мова йде не про гроші, а про послуги сексуального характеру.

Бізнесмен з метою просування свого бізнесу постачав депутатові дівчат, які супроводжували його на різних зустрічах і в поїздках, а також надавали йому інтимні послуги.

Прес-служба ізраїльської поліції заявила про отримання нових доказів факту хабарництва з боку екс-депутата Кнесету.