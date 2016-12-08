Велике портове місто Лівії повністю звільнене від бойовиків «Ісламської Держави»

Велике портове місто Лівії повністю звільнене від бойовиків «Ісламської Держави»

В ході боїв знищено сотні терористів.

Джерело: Відомості

Збройні формування Уряду національної єдності (UMH) Лівії оголосили про звільнення кварталу Аль-джиз аль-Бахрійе — останнього оплоту бойовиків терористичної організації «Ісламська Держава» в місті Сирт, повідомляє агентство Anadolu.

Повідомляється, що в ході боїв знищено сотні терористів.

За останні два дні в різних районах Сирта виявлені 266 тіл бойовиків «ІД».

Операція зі звільнення Сирта триває з травня поточного року. Сирт був захоплений терористами в січні 2015 року.

 

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