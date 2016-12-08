15-річного норвежця підозрюють у подвійному вбивстві на території школи

Норвезькі поліцейські затримали 15-річного школяра, який підозрюється в подвійній вбивстві, скоєному на території школи в Крістіансанні — столиці Південної Норвегії, повідомляє агентство FlashNord.

У понеділок увечері в результаті нападу в Крістіансанні загинули двоє осіб — 48-річна жінка (уродженка Норвегії) і 14-річний підліток (уродженець Сомалі). Напад стався на території місцевої школи. Від ножових поранень потерпілі померли в лікарні.

«За підозрою у скоєнні цього злочину у вівторок увечері був затриманий 15-річний школяр. За попередньою версією, жінка стала випадковою жертвою — вбивця позбувся неї як від можливої ​​свідка злочину», — розповіли поліцейські.

У поліції зазначили, що затриманий вже дав свідчення.