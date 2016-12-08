Роснєфть продає 19,5% акцій своєї компанії

Російська влада повідомила, що англо-швейцарська фірма Glencore та суверенний фонд Катару купують частку у 19,5% у найбільшої російської нафтової компанії Роснєфть.

Угода, що коштуватиме покупцям 11 мільярдів 300 мільйонів доларів, стала несподіванкою. 19,75% Роснєфті вже належить британській компанії BP. Проте Москва збереже контрольний пакет.

Росія намагається продати частку державної власності, аби збалансувати бюджет, уражений падінням цін на нафту та західними санкціями, впровадженими за дії Кремля в Україні, повідомляє Євроньюс.