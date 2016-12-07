У США злочинці відкрили стрілянину по відвідувачах супермаркету

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Двоє злочинців відкрили стрілянину в супермаркеті, розташованому в місті Глендейл американського штату Арізона. За попередніми даними, в результаті інциденту постраждали двоє людей.

Як повідомляє ABC, в даний момент співробітники правоохоронних органів розшукують стрільців, яким вдалося втекти з місця злочину.

За однією з версії, нападники були знайомі з потерпілими, і стрілянина не була спонтанною. Про стан постраждалих від дій злочинців не повідомляється.