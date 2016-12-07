У парламенті Тайваню сталася масштабна бійка. Є поранені
Пристрасті спалахнули через законопроект, що передбачає скорочення вихідних святкових днів.
У парламенті Тайваню сталася масштабна бійка, в результаті якої поранень зазнали кілька законодавців. Трьох депутатів навіть доправили до лікарні.
Пристрасті спалахнули через законопроект, що передбачає скорочення вихідних святкових днів, збільшення тривалості робочого тижня і зміни в оплаті понаднормових годин.
Попри запеклий спротив деяких обранців, закон таки ухвалили.