Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав міжнародну спільноту продовжувати санкції щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав міжнародну спільноту продовжувати санкції щодо Росії у зв‘язку з погіршенням ситуації на Донбасі.

За його словами, минулого місяця було зафіксоване істотне збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню.

Про це він заявив після завершення засідання НАТО— Україна:

“Я закликаю усі сторони подвоїти зусилля з метою втілення в життя Мінських домовленостей у повному обсязі. Першим кроком має бути негайне і цілковите припинення вогню. Водночас міжнародна спільнота повинна далі тиснути на Росію, вимагати від неї дотримання своїх зобов‘язань, тим більше що на сході України зберігається складна ситуація, тому подальша дія економічних санкцій є дуже важливою.”

Столтенберг звинуватив бойовиків у перешкоджанні роботи співробітників ОБСЄ. Він нагадав, що 9 листопада снаряди, які випустили із важкого озброєння, впали в 50 метрах від спостерігачів, які перебували у південній частині Донецька.