Трирічний син Жанни Фріске захопився фотографуванням

Про це в своєму Instagram розповів батько хлопчика — російський телеведучий Дмитро Шепелєв, повідомляє видання «Домашний очаг».

«Перший Полароїд сина», — прокоментував телеведучий фотографію, викладену ним у Instagram.

Як можна судити з фото, головним об'єктом для зйомки Платон вибирає тата.

Останнім часом в Instagram Дмитра Шепелєва стало з'являтися більше фотографій зі спадкоємцем. Зоряний батько довго зберігав мовчання, але після виходу в світ книги «Жанна» став більш відвертим з публікою.

Дмитро Шепелєв заохочує захоплення сина. У свої три з половиною роки Платон вже вивчив алфавіт, вміє рахувати, вивчає англійську, ходить на гімнастику і в басейн.