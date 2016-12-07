Журнал Time назвав «Людиною року» Дональда Трампа

Журнал Time, який щорічно вибирає «Людину року», на цей раз назвав переможцем в номінації 45-го Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, повідомляє видання «Агрументы неделі».

Перед тим, як оголосити результат, видання провело опитування своїх читачів, щоб дізнатися, кого вони хотіли б бачити на обкладинці як лауреата в цій номінації. Переможцем читацького голосування став індійський Прем'єр Нарендра Моді, який набрав 19 відсотків голосів. Також до трійки лідерів увійшли Президент Росії Володимир Путін і американські політики Барак Обама і Дональд Трамп.

Однак читацьке голосування тільки визначає коло діячів, з яких редакція Time потім вибирає переможця. Цього року титул був присвоєний Трампу.