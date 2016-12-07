Чеським ув’язненим почали пропагувати сімейні цінності

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Хоча нова філософія тільки почала обговорюватися, вже є перші практичні кроки. Ключем до виправлення фахівці і громадські працівники вважають сімейні цінності, повідомляє видання Prague-Express.cz.

Наприклад, в жіночій в'язниці в Светла-над-Сазавою відкриваються дитячі куточки. Матерів, які відбувають покарання, пускають разом з дітьми в парк. Планується проводити дитячі дні.

У Йіржіці в 2017 р виникне перша в Чехії відкрита тюрма. Цілі території в’язниці відведені під сад і дитячий майданчик. Це робиться для того, щоб рідні і близькі хотіли відвідувати ув’язнених якомога частіше і не боялися брати з собою дітей.

Якщо пілотний проект відкритої в’язниці себе виправдає, то подібні місця позбавлення волі з'являться і в інших регіонах Чехії.