У Росії двоє школярів обікрали квартиру вчителя

В Архангельській області РФ порушено кримінальну справу стосовно 15-річного школяра, який разом з 13-річним приятелем проник в квартиру вчителя та скоїв звідти крадіжку, повідомляє агентство FlashNord.

«За версією слідства, в липні підозрюваний спільно з 13-річним знайомим, який не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, незаконно проникли в квартиру, розташовану в Коношському районі, звідки викрали кілька флеш-накопичувачів, а також коробку цукерок», — повідомили правоохоронці.

Відзначається, що викрадене, крім цукерок, вилучено. У заяві про явку з повинною школяр вказав, що кається в крадіжці, яку зробив з будинку вчителя.