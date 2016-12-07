Сирійський єпископ викупив з полону ІДІЛ 226 ассирійських християн

Єпископ з Сирії зібрав кілька мільйонів доларів для викупу 226 ассирійських християн, які в лютому 2015 року було взято в заручники бойовиками терористичного угрупування «Ісламська Держава» під час християнських погромів, що сталися одночасно в 35 поселеннях вздовж річки Хабур на північному сході Сирії, повідомляє NewsRu.

Близько 250 християн, в тому числі жінки і діти, були взяті в заручники. Чотири людини тоді були вбиті, пізніше бойовики опублікували відео страти ще трьох заручників.

ІДІЛ відразу ж зажадало за полонених викуп. Спочатку за їхнє звільнення вимагали 23 млн доларів. Але потім сума знизилася вдвічі.

Як пише The Independent, бойовики з послали одного із заручників до сирійського єпископа Мара Афрама Атнейла місті Хасеке. Вони передали умову: свобода перших 17 бранців може бути викуплена — по 50 тисяч доларів за кожного християнина.

Протягом трьох днів єпископ радився зі своїми колегами з інших країн і в підсумку прийняв рішення прийняти цю угоду.

«Ви дивіться на це з точки зору моральності і моралі, я це розумію Якщо ми даємо їм гроші, значить, ми фінансуємо їх і завдяки цим грошам вони продовжать убивати, — говорить. Анекі Ніссан, який допомагав єпископу збирати пожертви в Канаді. — Але, що до нас, нас мало, і ми повинні допомагати один одному».

Оператор і сценарист Саргон Сааді, який проживає в Каліфорнії, розповів, що зібрати більше 11 млн доларів за такий короткий термін для діаспор ассірійських християн було зовсім не просто, враховуючи, що такий захід надзвичайно небезпечний — фінансування терористичних організацій в багатьох країнах карається максимальними термінами ув'язнення.

«У ассірійців немає армії, якихось спецпідрозділів, тому наш єдиний важіль тиску — гроші», — сказав Сааді.

Інформація про збір коштів для викупу заручників поширювалася через соціальні мережі.

У Німеччині підприємець-ассірієць Чарлі Кенун переконав уряд прийняти в країні декількох звільнених заручників і почав збір коштів для викупу решти в ув’язнених. У Великобританії ассірійський бізнесмен Енді Дарма також зібрав пожертви для своїх одновірців.

26 травня цього року в результаті вжитих зусиль були звільнені дві жінки. 16 червня бойовики звільнили юнака. 11 серпня з полону було відпущено 22 людини.

Ще 43 заручника, як зазначає агентство AP, були відпущені 22 лютого 2016 року. Точна сума викупу не розголошується.

Варто додати, що в грудні 2015 року Організація Об'єднаних Націй прийняла резолюцію про боротьбу з фінансуванням «Ісламської Держави», в якій зазначалося, що кошти, одержувані як викуп за заручників, давно стали одним із основних джерел фінансування цієї терористичної організації. Тому ООН закликала уряди всіх країн світу «запобігати викраденню і захопленню заручників членами терористичних груп, а також забезпечувати звільнення заручників без сплати викупу і без будь-яких політичних поступок».