МЗС Франції: стратегія Асада і Москви створює в Сирії «ІДІЛостан»

Жан-Марк Еро / Фото: RFI

Стратегія «тотальної війни», яку обрали в Сирії режим Башара Асада і Росія, веде до розчленування країни. Поруч з територією, підконтрольною Асаду, виникне «ІДІЛостан». Про це у вівторок, 6 грудня, заявив в ефірі радіостанції RFI міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро. Він попередив, що «шлях війни і жорстокості, який обрали Асад і Росія» веде лише до «тривалого хаосу в регіоні». Ця стратегія не дозволить викорінити тероризм, впевнений політик.

«Головний ризик полягає у тому, що поруч з «корисною» режиму Сирією виникне «ІДІЛОСТАН». Тобто та сама «Ісламська Держава», проти якого ми боремося», — заявив Жан-Марк Еро.

Стратегія сирійського режиму і його союзників (Росії, Ірану і ліванського «Хезболли») заснована на «логіці тотальної війни», вважає глава МЗС Франції. Мета цієї стратегії — розширити територію, яку зможе контролювати режим, сказав Еро в інтерв'ю радіостанції RFI.

«Уже кілька тижнів, а то й місяців, я не перестаю засуджувати «логіку тотальної війни», якою керується Башар Асад і його союзники. Асад проводить політику небаченої жорсткості. Хочу нагадати: в цій війні загинуло понад 300 тисяч чоловік, 10 мільйонів стали переміщеними особами. Половина з них — біженці, які опинилися в сусідніх країнах, у Туреччині, Йорданії та Лівані, а також в Європі. Ця драматична ситуація тільки погіршуватиметься. Логіка тотальної війни Асада і союзників полягає в тому, щоб відвоювати, я б сказав, «корисну» [для режиму] частину Сирії. Це територія від Дамаска до Алеппо, Хомса, Латтакіі. Для чого? Щоб що робити далі?», — ставить питання політик

Глава МЗС Франції вважає, що на ці питання Асад і Москва не мають відповіді. Стратегія збереження режиму за всяку ціну хоча б на частині території Сирії — тупикова. Вона не дозволить припинити війну і ніяк не вирішує проблеми тероризму.