Громадянка Казахстану отримала перші в своєму житті документи у віці 64 років

Як поінформували в установі, мешканка Алтинсаринського району Аміна Каукенова звернулася в суд із заявою про встановлення юридичного факту реєстрації народження для отримання посвідчення особи. Документи жінці знадобилися для оформлення пенсії по старості і допомоги як багатодітній матері, а також відновлення у всіх цивільних правах, повідомляє «Росбалт».

Каукенова народилася 22 травня 1952 року, є уродженкою Джангельдинського району Костанайської області, про що знає зі слів своїх батьків. На початку 1970-х років вона приїхала в район, де її засватали і видали заміж за національними звичаями за громадянина У. в селі Свердловка Алтинсаринського району, де вона і живе по теперішній час.

За роки спільного життя у пари народилося шестеро дітей, двоє з яких є інвалідами дитинства. Сама громадянка неграмотна, освіти не має, батьки її померли, вона ніде ніколи не працювала і не працює. У лікарню жінка жодного разу не зверталася і встановити юридичний факт реєстрації народження в позасудовому порядку до теперішнього часу не могла.

Сусіди, рідні та знайомі підтвердили в суді її вік. Крім того, її прізвище та дата народження значаться в архівній довідці архівного фонду Свердловської сільської ради в погосподарських книгах села Кара-Мирза Алтинсаринсього району.

Таким чином, жінці вдалося підтвердити в суді свої доводи і отримати документи.