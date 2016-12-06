В Афганістані поліція за один рейд вилучила 60 тонн марихуани та гашишу

Макові поля в Афганістані займають сотні тисяч гектарів / Фото: AFP/Scanpix

Афганська поліція тонн на околиці Кабула виявила і вилучила вантаж гашишу і марихуани загальною вагою 60.

Наркотики були виявлені в ході нічних поліцейських рейдів у шести різних місцях, повідомляє Національне телебачення Естонії.

У МВС Афганістану повідомили, що затримати нікого не вдалося, оскільки всі підозрювані встигли сховатися.

60 тонн затриманих в Афганістані наркотиків еквівалентні приблизно 120 мільйонам разових порцій.

Афганістан є світовим лідером наркоіндустрії, виробляючи близько 90% опіатів у світі.

У виробництві гашишу зайнято від 25 до 60 тис. афганських селянських господарств, зазначає «Бі-бі-сі».