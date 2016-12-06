Новим президентом Австрії став Александер ван дер Беллен

Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка офіційно оголосив про те, що новим президентом країни обрано лідера Партії Зелених Александера ван дер Беллена, повідомляє агентство Anadolu.

За його словами, Александер ван дер Беллен набрав 53,8 відсотка голосів виборців на президентських виборах, які пройшли в Австрії четвертого грудня.

За його суперника від Австрійської партії свободи Норберта Хофера проголосувало 46,2 відсотка виборців.

За офіційними даними, за Александера ван дер Белл проголосували 2472 892 виборців, а за його опонента — 2 124 661 громадянин Австрії.

Явка на виборах склала 74,2 відсотка.

Александер ван дер Беллен вступить на посаду Президента Австрії 26 січня 2017 року.