Олланд нагадав патріарху Кирилу про необхідність припинити «бійню в Сирії»

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Президент Франції Франсуа Олланд провів вранці в понеділок, 5 грудня, півгодинну розмову з патріархом РПЦ Кирилом. В ході зустрічі Олланд нагадав про прихильність франко-російській дружбі і заявив про необхідність «покласти край триваючій бійні в Сирії», повідомляє агентство RFI.

П'ятиденний візит патріарха в Париж і Цюріх почався в суботу, 3 грудня, зі служби в маленькій церкві Трьох святителів, яка служила головним храмом православної церкви Московського патріархату з 1931 року.

«Вперше Господь привів мене в цей храм в далекому вже з 1969 році — 47 років тому...», — розповів Кирило присутнім, викликавши певне здивування тих з них, хто більш-менш знає історію взаємин радянської влади з церквою і порядок виїзду радянських громадян за кордон.

На наступний день Кирил освятив величезний Троїцького собору, відкритий у жовтні «в рамках» масштабного Російського духовно-культурного православного центру (РДКПЦП) на набережній Бранлі, недалеко від Ейфелевої вежі. Церемонія пройшла з великим успіхом, «причому на освяченні православного Троїцького собору була присутня навіть зірка світової естради Мірей Матьє», — із захопленням відзначила газета «Комсомольская правда».

І ось учора патріарху вдалося зустрітися з Президентом Франції. Зустріч відбулася з ініціативи російської сторони.