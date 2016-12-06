Байден заявив про намір балотуватися в президенти США

Однак, як пише видання, тон Байдена, який відповідав на питання, був жартівливим, тому важко визначити, серйозно він це сказав чи ні.

"І взагалі, знаєте що, чом би й ні, чорт забирай?" - виголосив він.

Байден уточнив, що "не зобов'язується не балотуватися".

"Я нічого не зобов'язуюсь робити. Я давно вже дізнався, що доля втручається дивним чином", - поділився він.