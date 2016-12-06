Байден заявив про намір балотуватися в президенти США
Віце-президент США Джо Байден заявив про свій намір висунути свою кандидатуру на президентське крісло в 2020 році, повідомляє Politico.
Однак, як пише видання, тон Байдена, який відповідав на питання, був жартівливим, тому важко визначити, серйозно він це сказав чи ні.
"І взагалі, знаєте що, чом би й ні, чорт забирай?" - виголосив він.
Байден уточнив, що "не зобов'язується не балотуватися".
"Я нічого не зобов'язуюсь робити. Я давно вже дізнався, що доля втручається дивним чином", - поділився він.