Великобританія: Росія тримає в заручниках мирне населення Сирії

Представники західних країн засудили позицію Росії і Китаю, які заблокували проект резолюції ООН про введення семиденного перемир’я в Алеппо, повідомляє агентство Anadolu.

«Росія тримає в заручниках як СБ ООН, так і сотні тисяч ні в чому не винних людей у Сирії», — заявив з цього приводу постійний представник Менеджер по Великобританії ПРИ оон Райкрофт Меттью.

За словами Райкрофт, за останні 5 років Росія шість разів перешкоджала спробам СБ ООН прийняти важливі рішення щодо Сирії.

Дипломат назвав «абсолютною фантазією» твердження про те, що Росія веде боротьбу з тероризмом в Сирії.

«Блокування резолюції, що передбачає доставку гуманітарної допомоги помираючим від голоду дітям, не має нічого спільного з боротьбою проти тероризму», — підкреслив він.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За відомостями ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона людей знайшли притулок за межами країни.