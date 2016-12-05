В Ізраїлі дворічна дівчинка потрапила до лікарні з отруєнням героїном

У суботу лікарі лікарні «Сорока» в місті Беер-Шеві отримали дворічну дівчинку, що знаходилася в критичному стані. Результати аналізів показали, що в дитини сильне отруєння героїном. Інформацію про незвичайний діагноз отримала місцева поліція, повідомляє видання IsraInfo.

У неділю поліцейськими був затриманий батько дитини. На думку слідства наркотик, яким отруїлася дівчинка, зберігався у нього. Безтурботного батька підозрюють у недбалості, яка ледь не призвела до смерті дитини.

Ближче до вечора неділі від медиків лікарні «Сорока» прийшла інформація, що стан дівчинки нормалізується. Малятко вже в свідомості, її перевели з реанімації в дитяче відділення.