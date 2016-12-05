Рішення ОПЕК не вплине на видобуток нафти на півночі Іраку

Рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти не відіб’ється на виробництві сировини в Курдській регіональній адміністрації Іраку (КРАІ), заявив міністр природних ресурсів КРАІ Ашті Хаврамі на конференції в Лондоні, повідомляє агентство Anadolu.

За його словами, КРАІ може співпрацювати з країнами ОПЕК, зберігши при цьому обсяги видобутку нафти на колишньому рівні.

Хаврамі повідомив, що Ербіль і Багдад поки не обговорювали рішення ОПЕК, але центральному уряду Іраку необхідно врахувати думку КРАІ з цього питання.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні пройшло 171-е позачергове засідання ОПЕК, учасники якого дійшли згоди скоротити виробництво нафти в країнах картелю на 1,2 мільйона барелів на добу — до 32,5 мільйона барелів.