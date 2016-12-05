Власники ізраїльської турфірми торгували людськими органами
Ізраїльські поліцейські заарештували трьох осіб за підозрою в незаконній торгівлі людськими органами.
Серед затриманих — лікар і власники тур фірми, повідомляє видання IsraInfo.
Заарештованим інкримінують злочинну змову, незаконну торгівлю людськими органами, підробку документів та шахрайство при обтяжуючих обставинах.
Власники туристичної компанії знаходили людей, яким потрібна пересадка будь-якого органу, і пропонували їм медпослуги в обмін на гроші. Щоб отримати дозвіл на трансплантацію, затримані використовували фальшиві документи, які пересилалися за кордон для отримання всього необхідного для операції.
Поліцейські після секретного розслідування провели обшуки в будинках підозрюваних і в офісі турфірми.
Власники компанії залишаються під вартою, а 80-річний лікар був звільнений і поміщений під домашній арешт строком на 5 діб.