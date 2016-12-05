Власники ізраїльської турфірми торгували людськими органами

Серед затриманих — лікар і власники тур фірми, повідомляє видання IsraInfo.

Заарештованим інкримінують злочинну змову, незаконну торгівлю людськими органами, підробку документів та шахрайство при обтяжуючих обставинах.

Власники туристичної компанії знаходили людей, яким потрібна пересадка будь-якого органу, і пропонували їм медпослуги в обмін на гроші. Щоб отримати дозвіл на трансплантацію, затримані використовували фальшиві документи, які пересилалися за кордон для отримання всього необхідного для операції.

Поліцейські після секретного розслідування провели обшуки в будинках підозрюваних і в офісі турфірми.

Власники компанії залишаються під вартою, а 80-річний лікар був звільнений і поміщений під домашній арешт строком на 5 діб.