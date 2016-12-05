Російські школярі довели до суїциду біженця з т. зв. «ДНР»

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Московські школярі довели свого однокласника, який приїхав з території, контрольованої бойовиками так званої «ДНР», у столицю РФ, до суїциду, повідомляє видання «Лайф».

17-річний учень школи № 2117 Данило В. міста Щербинки Нової Москви був доставлений в інститут ім. Скліфосовського з порізами на руці. Підліток намагався накласти на себе руки через цькування однокласників, які знущалися над ним протягом усього його навчання в школі кожну зміну.

Данило розповів слідчим, що протягом двох останніх років, що він живе в Москві, його постійно били і обзивали «хохлом».

«У школі цькування почалося в минулому році, все кричали, що я українець, і обзивали мене. Вони обзивали і били мене кожну зміну. Колишня класна керівниця була в курсі, але вона мені ніколи не допомагала. Шмиков, Баранов, Лопатин — ось прізвища тих, хто постійно знущався наді мною. Кричали при цьому «Слава Україні!», — розповідає школяр.

Мама підлітка в Юлія Юріївна — відразу звернулася до правоохоронців після спроби самогубства сина. Вона зажадала справедливого покарання для співробітників школи і вчителів, які допустили таку поведінку в стінах школи. Жінка повідомила, що переїхала з Донецька до Москви після початку військових дій і підробляє в цій же школі.

Юлія розповіла, що класний керівник потурала всім діям учнів і не заступилася за хлопчика, знаючи про цькування.

«Класна керівниця не вирішувала ніяких проблем. Того року у Дані був конфлікт з учителем географії, і керівник не допомогла йому розібратися з ним. Пару раз він спробував з нею поспілкуватися, але отримав безсторонню відповідь і перестав спілкуватися з нею. А сьогоднішня ситуація — шок. Я прийшла додому і побачила ванну в крові і сина, який сидів у ванній. Як сказали лікарі — йому просто пощастило, що він не зачепив велику вену, і кров просто запеклася. Поліція сказала мені, що не будуть поки афішувати цю ситуацію, тому що не розібралися в ній. Але я більше ніж на 90% упевнена в тому, що мій син зробив це через цькування», — зазначає жінка.

У самій школі № 2117 журналістам відмовили у коментарях, сказавши, що ніхто не в курсі ситуації і нічого не знають.