У ФРН мігранта підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дочки чиновника Єврокомісії
У жовтні дочку єврочиновника Клеменса Ладенбургера Марію знайшли мертвою.
У Німеччині заарештували 17-річного мігранта з Афганістану, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дочки високопоставленого чиновника Єврокомісії, повідомляє РИА «Новости».
У жовтні дочку єврочиновника Клеменса Ладенбургера Марію знайшли мертвою у Фрайбурзі. Її згвалтували і вбили незабаром після того, як вона пішла з університетської вечірки. Тіло втопили в річці.
Дівчина навчалася в університеті на медика, у вільний час працювала волонтером у таборі для біженців.
За інформацією видання, на місці правоохоронці знайшли пасмо темного волосся, пофарбованого у світлий колір. Аналіз ДНК і перевірка по базі даних результатів не принесли. Через деякий час слідчі, досліджуючи записи з камери спостереження в одному з трамваїв, помітили мігранта з незвичайною зачіскою — його волосся було частково пофарбоване. Незабаром його затримали.
Зараз поліція з'ясовує, чи знала Марія Ладенбургер свого вбивцю і чи був напад спланований заздалегідь.
Суд над 17-річним підозрюваним пройде на початку наступного року.