У ФРН мігранта підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дочки чиновника Єврокомісії

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У Німеччині заарештували 17-річного мігранта з Афганістану, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дочки високопоставленого чиновника Єврокомісії, повідомляє РИА «Новости».

У жовтні дочку єврочиновника Клеменса Ладенбургера Марію знайшли мертвою у Фрайбурзі. Її згвалтували і вбили незабаром після того, як вона пішла з університетської вечірки. Тіло втопили в річці.

Дівчина навчалася в університеті на медика, у вільний час працювала волонтером у таборі для біженців.

За інформацією видання, на місці правоохоронці знайшли пасмо темного волосся, пофарбованого у світлий колір. Аналіз ДНК і перевірка по базі даних результатів не принесли. Через деякий час слідчі, досліджуючи записи з камери спостереження в одному з трамваїв, помітили мігранта з незвичайною зачіскою — його волосся було частково пофарбоване. Незабаром його затримали.

Зараз поліція з'ясовує, чи знала Марія Ладенбургер свого вбивцю і чи був напад спланований заздалегідь.

Суд над 17-річним підозрюваним пройде на початку наступного року.