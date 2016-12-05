Трамп пригрозив американським компаніям великими податками

Обраний президент США Дональд Трамп в неділю попередив американські компанії, що якщо вони переноситимуть свою діяльність за кордон, то їм загрожуватиме 35-відсотковий податок при спробі продати свою продукцію в США.

Трамп опублікував кілька твітів, в яких зазначив, що планує «істотно знизити» податки на бізнес і скоротити регулюючі засоби. У той же час він заявив, що будь-яка компанія, яка «звільняє своїх працівників, будує нову фабрику або завод» в іншій країні, «а потім вважає, що буде ввозити продукцію назад в США і продавати її тут без будь-якої розплати або наслідків, помиляється ».

Мільярдер і будівельний магнат, який виборов посаду президента 20 січня, заявив, що податок на перетин кордону, яким будуть обкладатися товари, вироблені в інших країнах, «зробить догляд важким у фінансовому плані».

«Будь ласка, майте на увазі це до того, як зробити дуже дорогу помилку!» - написав Трамп.

З 2000 року США втратили 5 мільйонів робочих місць на виробництві. У багатьох випадках це сталося через автоматизацію, в деяких інших - через перенесення виробництва в інші країни, де власники компаній платять працівникам істотно менше, ніж у США. У ході тривалої боротьби за Білий дім Трамп обіцяв повернути робочі місця, повідомляє Голос Америки.