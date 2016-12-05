У Торонто група злочинців напала на юнака в метро з ножем

У метро канадського міста Торонто стався напад на підлітка, повідомляє CBC.

За даними телеканалу, на одній зі станцій злочинці завдали численних ножових поранень 17-річному хлопцю. В результаті молодий чоловік був госпіталізований у важкому стані. Через інцидент рух поїздів на одному з перегонів було призупинено.

Поліція вже затримала двох підозрюваних в нападі. Мотиви зловмисників з'ясовуються.