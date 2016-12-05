У пакистанському готелі під час пожежі люди опинилися в пастці своїх номерів

Сьогодні в одному з готелів пакистанського міста Карачі провінції Сінд сталася серйозна пожежа, повідомляє "Down".

Як уточнюється, мова йде про готелі під назвою "Ріджент плаза". Вогонь спалахнув в кухонному приміщенні і швидко поширився по всіх шести поверхах готелю. Люди опинилися в пастці в своїх номерах.

В результаті загинули як мінімум 11 осіб, ще 30 постраждали.

Пожежники загасили полум'я тільки через три години. При цьому на момент ліквідації загоряння з будівлі були евакуйовані не всі люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Причини загоряння поки не уточнюються.