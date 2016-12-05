Австрія обрала Александра Ван дер Беллена президентом країни

Європа зітхнула з полегшенням, коли незалежний кандидат Александер Ван дер Беллен здобув перемогу у другому турі президентських виборів в Австрії, перемігши з незначною перевагою свого крайньо-правого опонента з Партії свободи Норберта Гофера.

У разі перемоги Гофера, він став би найпершим крайньо-правим президентом-популістом країни Заходу.

Сам Гофер визнав свою поразку і привітав свого суперника з перемогою на виборах.

Говорить Норберт Гофер:

“Я завжди казав, що переможець виборів буде гарним переможцем, а переможений буде гарним переможеним. І я б просив всіх тих, хто проголосував за мене, прийняти те, що у демократії виборець завжди правий. Завжди. І, врешті-решт, ми маємо згуртуватися і стояти разом. Це надзвичайно важливо.”

72-річний Ван дер Беллен, народжений від батька-росіянина та матері-естонки, які втекли з Радянського Союзу до Німеччини, згодом переїхавши до Австрії.

Александер Ван дер Беллен:

“Я хотів би, коли люди б мене впізнали на вулиці, або у своєму селі, або у віденській підземці, 6 років від сьогодні, вони б сказали – дивіться-но, це наш федеральний президент, президент нас усіх.”

Ван дер Беллен визначає Австрію, як свою батьківщину, але наголошує, що зростав у тій країні як дитина імігрантів. Він провів чверть сторіччя в академічних закладах і має звання професора економіки.