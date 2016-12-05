Премєр Італії програв референдум і подає у відставку

В Італії завершився конституційний референдум, що має визначити долю сенату країни. Згідно з екзит-полами, виборці відхилили запропоновану урядом реформу. Аґенція IPSOS Italia повідомила, що проти проголосувало 54-58% виборців. За – від 42-46%.

Експерти кажуть, що цей розрив є вищим за статистичну похибку, і, найімовірніше, уряд прем‘єра Маттео Ренці зазнав поразки. Раніше Ренці обіцяв піти у відставку, якщо італійці проголосують проти цих реформ.

Суть реформи полягала у скороченні повноважень сенату. Пропонувалося зменшити число сенаторів з 315 до 100 і позбавити їх права виносити вотум недовіри урядові.

Опозиція казала, що ці пропозиції призвели б до концентрації надто великої влади у руках прем‘єра. Також вона розглядала референдум як вотум недовіри урядові.